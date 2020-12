I giovani innovatori incontrano il Presidente del Senato

Leggi su formiche

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Si è svolta all’interno della sala della firma della Costituzione Italiana presso Palazzo Giustiniani, l’incontro tra la delegazione dell’ANGI – Associazione Nazionaleche ho l’onore di presiedere e la Community manager Loredana Ricci con ladeldella Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati. Un importante incontro in cui l’Associazione ha avuto l’onore e il privilegio di consegnare una speciale targa onoraria di riconoscimento allaCasellati per il suo impegno e lavoro a fianco deie per il sostegno alla diffusione della cultura come simbolo di condivisione e di unità d’intenti per l’Italia. L’incontro è stato anche occasione per presentare allaCasellati, l’importante lavoro svolto dall’ANGI sul ...