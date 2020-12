I giorni in zona rossa e quelli in gialla o arancione: Natale e Capodanno, ecco il calendario sotto esame (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Conte e i capi delegazione hanno sul tavolo due opzioni mentre il duro confronto sul 19 e 20 dicembre dovrebbe finire come il premier spera e cioè senza chiusura di esercizi pubblici e negozi Leggi su corriere (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Conte e i capi delegazione hanno sul tavolo due opzioni mentre il duro confronto sul 19 e 20 dicembre dovrebbe finire come il premier spera e cioè senza chiusura di esercizi pubblici e negozi

you_trend : ?? Sondaggio @IpsosItalia per @diMartedi 2 italiani su 3 sono favorevoli all'ipotesi di riportare tutte le regioni… - repubblica : Natale e Capodanno, il governo valuta nuova stretta per otto giorni: Italia zona rossa o arancione nei festivi - lorepregliasco : I negozi sono aperti. Le regioni in zona gialla. Pochi giorni fa il governo parlava di allentare i divieti alla mob… - Tvottiano : @enrick81 @tw_fyvry @napoliforever89 @AgoCannella @famigliasimpson @OltreTv @misterf_tweets @Federic01996… - iltirreno : ?? Alcune decine di contagiati in pochi giorni, focolai all’asilo e in chiesa. E ora si temono le conseguenze di un… -