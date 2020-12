I concerti di Harry Styles in Italia sono rimandati: info biglietti e nuove date (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I concerti di Harry Styles in Italia sono rimandati a data da destinarsi. L’artista di Fine Line avrebbe dovuto essere a Bologna e a Torino nel 2021, ma l’emergenza sanitaria ha comportato un nuovo slittamento degli eventi che saranno fissati in altre date. Live Nation è già al lavoro per determinare i nuovi appuntamenti con Harry Styles. Intanto, ecco le parole dell’artista a seguito del nuovo rinvio delle date in Europa. “La salute e la sicurezza di tutti rimane la nostra priorità, per questo sono costretto sfortunatamente a posticipare gli show nel Regno Unito ed Europa previsti per febbraio e marzo 2021. Spero davvero di poter fare questi show e saprò dirvi quando sarà possibile farli nel ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Idiina data da destinarsi. L’artista di Fine Line avrebbe dovuto essere a Bologna e a Torino nel 2021, ma l’emergenza sanitaria ha comportato un nuovo slittamento degli eventi che saranno fissati in altre. Live Nation è già al lavoro per determinare i nuovi appuntamenti con. Intanto, ecco le parole dell’artista a seguito del nuovo rinvio dellein Europa. “La salute e la sicurezza di tutti rimane la nostra priorità, per questocostretto sfortunatamente a posticipare gli show nel Regno Unito ed Europa previsti per febbraio e marzo 2021. Spero davvero di poter fare questi show e saprò dirvi quando sarà possibile farli nel ...

Ultime Notizie dalla rete : concerti Harry Harry Styles in Italia: i concerti di Torino e Bologna sono stati rinviati a data da destinarsi MTV.IT Harry Styles in Italia: i concerti di Torino e Bologna sono stati rinviati a data da destinarsi

A causa del perpetrarsi dell'emergenza coronavirus, anche il tour mondiale di Harry Styles ha subito un nuovo rinvio. Di conseguenza anche i concerti italiani di Torino e Bologna, inizialmente ...

