Honda - Richiamo per 1 | 8 milioni di auto in tutto il mondo

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Larichiamerà 1,79di veicoli commercializzati inilper tre potenziali problemi. Nello specifico, le componenti coinvolte sono gli interruttori degli alzacristalli elettrici, i semiassi anteriori e la centralina di gestione della vettura, il cui software potrebbe presentare un errore di programmazione. Nessun ferito. Delle vetture interessate, 1,4si trovano negli Stati Uniti. Di queste, a loro volta, circa 268 mila sono CR-V prodotte tra il 2002 e il 2006, alle quali dovranno essere sostituiti gli interruttori degli alzacristalli elettrici. Il costruttore aveva già disposto unper gli stessi dispositivi nel 2012 e questa nuova campagna è in risposta ad alcuni guasti causati dall'umidità penetrata negli interruttori riparati proprio durante ...

Honda Motor richiama oltre 1,4 milioni di veicoli negli Usa. I recall della casa automobilistica nipponica riguardano in primis 737.000 Accord (prodotte tra 2018 e 2020) e Insight (2019 e 2020), in cu ...