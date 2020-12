Hockey pista, Serie A1 2020: Sarzana sconfitto a Sandrigo, aggancio Valdagno (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Turno infrasettimanale nella Serie A1 di Hockey pista 2020, dove si è recuperata la sesta giornata, che ha visto alcuni risultati degni di nota, iniziando dal clamoroso ko subito dalla capolista Credit Agricole Sarzana, che ha ceduto per 5-3 alla Telea Medical Sandrigo, trascinata da un super Marc Vazquez, autore di tre gol entrando dalla panchina. Netto successo invece per la GDS Impianti Forte dei Marmi, che si è imposta sulla TeamServiceCar Monza con un netto 8-1, grazie alla tripletta di Marti Casas, con la doppietta di Jordi Mendez che ha regalato i tre punti agli Amatori Lodi, a seguito del 4-2 alla Tierre Montebello. Netto successo della Why Sport Valdagno, che ha raggiunto Sarzana in vetta alla graduatoria, superando 4-1 da Bidielle Correggio, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Turno infrasettimanale nellaA1 di, dove si è recuperata la sesta giornata, che ha visto alcuni risultati degni di nota, iniziando dal clamoroso ko subito dalla capolista Credit Agricole, che ha ceduto per 5-3 alla Telea Medical, trascinata da un super Marc Vazquez, autore di tre gol entrando dalla panchina. Netto successo invece per la GDS Impianti Forte dei Marmi, che si è imposta sulla TeamServiceCar Monza con un netto 8-1, grazie alla tripletta di Marti Casas, con la doppietta di Jordi Mendez che ha regalato i tre punti agli Amatori Lodi, a seguito del 4-2 alla Tierre Montebello. Netto successo della Why Sport, che ha raggiuntoin vetta alla graduatoria, superando 4-1 da Bidielle Correggio, ...

