Hoa | il platform tra Rayman e Studio Ghibli ha una finestra di lancio

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Hoa sarà lanciato su Switch via Nintendo eShop e PC tramite Steam nell'aprile 2021, hanno annunciato il publisher PMs e lo sviluppatore Skrollcat. "Non capita tutti i giorni che uno sviluppatore di talento come il team di Hoa crei un'opera d'arte così bella", ha affermato Micahel Yum, CEO di PMs, in un comunicato stampa. "Il livello di cura riservato da Skrollcatè evidente in ogni fotogramma mentre scopri il bellissimo mondo che hanno amorevolmente creato." Il director di Skrollcat, Son Tung Cao, ha aggiunto: "tre anni fa una piccola idea ci è saltata in mente. Abbiamo deciso di costruire intorno ad essa un bellissimo mondo vivente che racconta la sua storia, e non possiamo essere più felici ora che possiamo condividere con voi dove ci ha portato questo viaggio. Ci ...