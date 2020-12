Highlights e gol Fiorentina-Sassuolo 1-1 | Serie A 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

Gli highlights e i gol di Fiorentina-Sassuolo 1-1, match della dodicesima giornata della Serie A. Al Franchi le due squadre si dividono la posta in palio al termine di una partita assolutamente piacevole. Ospiti in vantaggio al 13' con il primo gol in campionato di Traore su assist meraviglioso di Berardi. L'avvio è tutto del Sassuolo, ma al 35' la Fiorentina trova il pareggio grazie al rigore trasformato da Vlahovic e concesso per fallo di Locatelli su Ribery. Proprio il francese regala una grande giocata nel secondo tempo, con un dribbling nello stretto a cui però fa seguito una clamorosa traversa anche grazie alla gran parata di Consigli.