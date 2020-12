Harry e Meghan lanciano il podcast Archewell audio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La villa di Harry e Meghan Markle sfoglia la gallery Harry e Meghan Markle hanno deciso di chiudere questo nefasto 2020 con un’altra novità, dopo la Megxit e il super contratto Netflix: un podcast su Spotify. O meglio, la coppia ha deciso di lanciare contenuti esclusivi con la piattaforma e la loro nuova “Archewell audio”. Leggi anche › Harry e Meghan Markle ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La villa diMarkle sfoglia la galleryMarkle hanno deciso di chiudere questo nefasto 2020 con un’altra novità, dopo la Megxit e il super contratto Netflix: unsu Spotify. O meglio, la coppia ha deciso di lanciare contenuti esclusivi con la piattaforma e la loro nuova “”. Leggi anche ›Markle ...

