Hai ancora le mille lire di carta? Pazzesco | ecco quanto possono valere

Leggi su android-news.eu

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)ci di nuovo insieme con un altro articolo, in questo articolo andremo a parlare delledi, che moltissime personecustodiscono per un valore affettivo. Infatti, nel 2001 quando l’euro ha sostituito le vecchie, molte persone hanno deciso di non cambiare tutti i soldi, per tenere, come ricordo, alcune banconote e alcune monete delle lira, oppure più semplicemente alcune persone hanno dimenticato di avere dei soldi in un cassetto, in un salvadanaio, e ad oggi si ritrovano a non poterle cambiare più, ma ciò che si può fare è venderle. Per chi non colleziona banconote o monete, magari averle in casa non è così importante, mentre per altre persone, come i collezionisti, rappresentano un vero tesoro e per questo motivo sono disposti ad acquistarle anche a ...