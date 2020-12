Ha lasciato la casa di campagna | con Mattarella Draghi al posto di Conte? L' indizio che fa tremare Palazzo Chigi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Marioha rotto il silenzio. "Basta buttare soldi - ha tuonato l'ex presidente della Bce - in aiuti ad ampio spettro e in aree dove il mercato sta fallendo", i progetti "devono essere utili e di elevato rendimento: la sostenibilità del debito pubblico sarà giudicata da come verrà impiegato il Recovery fund". Più che monito, quello insinuatosi nella guerra tra Giuseppee Matteo Renzi, sembra un vero schiaffo al premier. Tanto che il presidente del Consiglio non l'ha presa bene: "Ancora lui - è il commento riportato dal Giornale -. E proprio adesso?". Dunque è tornato il fantasma di. E la paura didi essere sostituito è sempre più reale. L'economista da qualche settimana halaine si è ritrasferito nel suo appartamento ...