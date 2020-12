Guzzini dopo la frase choc sui morti per Covid: “Mi dimetto da presidente di Confindustria Macerata, ho sbagliato. Chiedo scusa” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Domenico Guzzini, presidente di Confindustria Macerata, ha deciso di dimettersi dopo la frase choc sui morti per Covid. È stato lui stesso ad annunciarlo agli iscritti, spiegando che formalizzerà il passo indietro durante il Consiglio direttivo in programma giovedì pomeriggio. Intervenendo al forum Made For Italy, lunedì sera, Guzzini aveva detto: “Le persone sono stanche e vorrebbero venirne fuori, anche se qualcuno morirà pazienza”. dopo il divampare delle polemiche, si era scusato. Cosa che torna a fare nella lettera inviata agli associati maceratesi con la quale annuncia la volontà di dimettersi, pur sottolineando che si è trattato di una “frase infelice”. “Ti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Domenicodi, ha deciso di dimettersilasuiper. È stato lui stesso ad annunciarlo agli iscritti, spiegando che formalizzerà il passo indietro durante il Consiglio direttivo in programma giovedì pomeriggio. Intervenendo al forum Made For Italy, lunedì sera,aveva detto: “Le persone sono stanche e vorrebbero venirne fuori, anche se qualcuno morirà pazienza”.il divampare delle polemiche, si erato. Cosa che torna a fare nella lettera inviata agli associati maceratesi con la quale annuncia la volontà di dimettersi, pur sottolineando che si è trattato di una “infelice”. “Ti ...

