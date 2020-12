Guida Tv Giovedì 17 dicembre (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Rai 1 ore 18:45 L’Eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:35 Soliti Ignotiore 21:25 Sanremo giovani – La finale Rai 2ore 18:50 Hawaii Five-0 ore 19:40 NCIS ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 911 2×14-15-16 ore 23:40 Una pezza di Lundini Rai 3ore 19:30 TG R ore 20:00 Blob ore 20:15 Che Succ3de?ore 20:45 Un Posto al Sole ore 21:20 Il sindaco del rione SanitàIl capolavoro di Eduardo De Filippo rivisitato da Mario Martone. Don Antonio Barracano, “uomo d’onore” che sa distinguere tra “gente per bene e gente carogna”, è “Il Sindaco” del rione Sanità. Con la sua carismatica influenza e l’aiuto dell’amico medico amministra la giustizia secondo suoi personali criteri, al di fuori dello Stato e al di sopra delle parti. ore 23:30 Blob Canale 5ore 18:50 Caduta Libera ore 20:00 Tg5 ore 20:35 Striscia la notiziaore 21:40 Harry Potter e il principe ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Rai 1 ore 18:45 L’Eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:35 Soliti Ignotiore 21:25 Sanremo giovani – La finale Rai 2ore 18:50 Hawaii Five-0 ore 19:40 NCIS ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 911 2×14-15-16 ore 23:40 Una pezza di Lundini Rai 3ore 19:30 TG R ore 20:00 Blob ore 20:15 Che Succ3de?ore 20:45 Un Posto al Sole ore 21:20 Il sindaco del rione SanitàIl capolavoro di Eduardo De Filippo rivisitato da Mario Martone. Don Antonio Barracano, “uomo d’onore” che sa distinguere tra “gente per bene e gente carogna”, è “Il Sindaco” del rione Sanità. Con la sua carismatica influenza e l’aiuto dell’amico medico amministra la giustizia secondo suoi personali criteri, al di fuori dello Stato e al di sopra delle parti. ore 23:30 Blob Canale 5ore 18:50 Caduta Libera ore 20:00 Tg5 ore 20:35 Striscia la notiziaore 21:40 Harry Potter e il principe ...

