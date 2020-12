GTA online: “The Cayo Perico Heist”, il nuovo colpo da provare a tutti i costi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) GTA online si aggiorna con l’ultimo colpo “The Cayo Perico Heist” che vi vedrà catapultati su un’isola tropicale per la rapina dell’anno Cayo Perico HeistGTA online si aggiorna di nuovo e propone ai suoi fans una nuova, splendida avventura in una villa lussuosa su un’isola paradisiaca. Si tratta del nuovo colpo disponibile da oggi su tutte le piattaforme chiamato “Cayo Perico Heist” in cui sarete chiamati ad affrontare la più grande rapina mai vista nel mondo dei videogames. Gli sviluppatori della Rockstar si sono di nuovo superati andando a creare un contenuto di livello addirittura superiore a quello precedente, che ... Leggi su instanews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) GTAsi aggiorna con l’ultimo“The” che vi vedrà catapultati su un’isola tropicale per la rapina dell’annoGTAsi aggiorna die propone ai suoi fans una nuova, splendida avventura in una villa lussuosa su un’isola paradisiaca. Si tratta deldisponibile da oggi su tutte le piattaforme chiamato “” in cui sarete chiamati ad affrontare la più grande rapina mai vista nel mondo dei videogames. Gli sviluppatori della Rockstar si sono disuperati andando a creare un contenuto di livello addirittura superiore a quello precedente, che ...

