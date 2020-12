Gruppo FCA - Un nuovo polo tecnologico in India, investimenti per 150 milioni di dollari (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Gruppo FCA ha in programma di investire 150 milioni di dollari (123 milioni di euro) per realizzare un polo tecnologico globale a Hyderabad, in India. Il centro impiegherà entro la fine del prossimo anno una forza lavoro altamente qualificata di quasi mille persone da incrementare nei successivi due o tre anni fino a circa 2 mila addetti. Le aree di lavoro. Il Global Digital Hub di Hyderabad, il maggior polo tecnologico al mondo per la Fiat Chrysler Automobiles al di fuori del Nord America e dell'Europa, concentrerà le sue attività sulla creazione di competenze strategiche in aree tecnologiche di nicchia come programmi per veicoli connessi, intelligenza artificiale, acceleratori di dati e tecnologie per il clouding. "Uno degli ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 16 dicembre 2020) IlFCA ha in programma di investire 150di(123di euro) per realizzare unglobale a Hyderabad, in. Il centro impiegherà entro la fine del prossimo anno una forza lavoro altamente qualificata di quasi mille persone da incrementare nei successivi due o tre anni fino a circa 2 mila addetti. Le aree di lavoro. Il Global Digital Hub di Hyderabad, il maggioral mondo per la Fiat Chrysler Automobiles al di fuori del Nord America e dell'Europa, concentrerà le sue attività sulla creazione di competenze strategiche in aree tecnologiche di nicchia come programmi per veicoli connessi, intelligenza artificiale, acceleratori di dati e tecnologie per il clouding. "Uno degli ...

A Hyderbad nascerà il più grande centro di innovazione del gruppo al di fuori dell'Europa e degli Stati Uniti. Previste mille assunzioni ...

