Grave lutto nello sport: muore a 45 anni il "guerriero" Antonino Guercio

Il futsal palermitano piange la scomparsa di Antonino Guercio, stroncato questa mattina a soli 41 anni da un brutto male. Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del futsal palermitano. Antonino Guercio, per tutti "Tonino", volto noto e benvoluto nel panorama locale, è morto questa mattina a soli 41 anni, stroncato da un brutto male.

Il futsal palermitano piange la scomparsa di Antonino Guercio, stroncato questa mattina a soli 41 anni da un brutto male.

Lutto a San Vendemiano, addio all'imprenditore Zaia

IL LUTTOSAN VENDEMIANO Il Covid si è portato via Agostino Zaia, 93 anni, fondatore dell'azienda Zaia Serramenti. Agostino non aveva gravi problemi di salute, a parte gli acciacchi tipici ...

Lutto a San Vendemiano, addio all'imprenditore Zaia

IL LUTTOSAN VENDEMIANO Il Covid si è portato via Agostino Zaia, 93 anni, fondatore dell'azienda Zaia Serramenti. Agostino non aveva gravi problemi di salute, a parte gli acciacchi tipici ...