Grande Fratello Vip si allunga fino a marzo? La risposta di Alfonso Signorini (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Grande Fratello Vip 5 quest’anno sta ottenendo un successo inaspettato e Mediaset pare abbia deciso un nuovo slittamento Il GFVip 5 continua a dare grandi soddisfazioni in termini di ascolti tanto che la rete ammiraglia ha ben deciso di prolungare il reality fino a Febbraio 2021. Alfonso Signorini annunciando la notizia ai vipponi, L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di mercoledì 16 dicembre 2020) IlVip 5 quest’anno sta ottenendo un successo inaspettato e Mediaset pare abbia deciso un nuovo slittamento Il GFVip 5 continua a dare grandi soddisfazioni in termini di ascolti tanto che la rete ammiraglia ha ben deciso di prolungare il realitya Febbraio 2021.annunciando la notizia ai vipponi, L'articolo Curiosauro.

NicolaPorro : Un portavoce arrivato dal Grande Fratello, un ministro della Sanità che si chiama #Speranza, i banchi a rotelle del… - trash_italiano : Ilary Blasi @ Grande Fratello Vip 6 ? OGNI RT È IMPORTANTE ? - davidemaggio : GF Vip 5, Filippo Nardi squallido con la Ruta (e non solo) Video - Celeste70702206 : Il grande fratello si sarà pentito di aver invitato Ariadna? Ha sconvolto i loro piani? ?? #prelemi - cazzoliana : si sono messa male ok il mio sogno ogni anno in questo periodo è giocare a tombola o a carte a posto di guardarmi f… -