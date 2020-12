Governo, Rosato: "Italia Viva non scherza, andiamo fino in fondo" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ettore Rosato: "Il premier prima getti nel cestino la riforma sulla cabina di regia e la Fondazione sui servizi segreti. E poi ne riparliamo" Leggi su quotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ettore: "Il premier prima getti nel cestino la riforma sulla cabina di regia e la Fondazione sui servizi segreti. E poi ne riparliamo"

Ettore_Rosato : Non lavoriamo per far cadere il governo ma non accettiamo che si commissari la politica e la Pa. Il Premier ha avut… - ItaliaViva : Italia viva non sta lavorando per una crisi di governo, ma vogliamo che cambino radicalmente molte cose a partire d… - ItaliaViva : Non ci si può chiudere in uno stanzino e decidere in tre o quattro, e non esiste che si commissarino ministri e Pub… - BartLucia : @Ettore_Rosato FIGURIAMOCI SE AVETE A CUORE GLI ITALIANI.......DOPO LO SCHIFO CHE STATE FACENDO IN QUESTO GOVERNO E… - GervasioHya : @MediasetTgcom24 Ha detto che vuole il Mes sanitario già I 5 stelle sono possibilisti e visto che Conte fa quello… -