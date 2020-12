pdnetwork : Né il cashback né la lotteria degli scontrini consentono al Governo di schedare gli acquisti di nessuno: gli unici… - FratellidItalia : Ristori, Meloni: Assurdo che attività ferme da novembre debbano pagare la Tari come se avessero prodotto davvero ri… - Adnkronos : #Meloni: 'Se crisi governo #Conte la strada maestra è il voto' - TV7Benevento : Governo: Meloni, 'se crisi strada maestra elezioni'... - silvano98365888 : RT @franna_rugg84: Meloni e Salvini hanno ordinato ai loro europarlamentari di non votare il #RecoveryFund che garantirà all'Italia 209 mil… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Meloni

In caso di rottura totale la crisi, tuttavia, non sarà immediata. La legge di bilancio verrà in messa in cassaforte e poi, da gennaio in avanti, ogni giorno potrebbe essere buono per porre la parola f ...(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2020 Meloni: “Sarei per un governo Salvini, ma rischia di non avere i numeri” “Un governo di centrodestra a guida Salvini sarebbe la cosa migliore, per far capire di ...