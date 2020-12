Governo, Italia Viva diserta il vertice dei capidelegazione di maggioranza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA – Italia Viva non parteciperà alla riunione dei capidelegazione con il presidente Conte convocata alle 12.30: la ministra Bellanova è tutt’ora impegnata, come sanno da tempo sia il presidente Conte che i capidelegazione, in una missione a Bruxelles a tutela del Made in Italy agroalimentare e rientrerà in serata.La posizione di Italia Viva è chiara, ribadita nelle ultime ore anche da Matteo Renzi: sulle ulteriori misure da adottare il partito sosterrà lealmente la posizione del governo, purchè si decida tempestivamente e si diano ai cittadini regole chiare. Leggi su dire (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA – Italia Viva non parteciperà alla riunione dei capidelegazione con il presidente Conte convocata alle 12.30: la ministra Bellanova è tutt’ora impegnata, come sanno da tempo sia il presidente Conte che i capidelegazione, in una missione a Bruxelles a tutela del Made in Italy agroalimentare e rientrerà in serata.La posizione di Italia Viva è chiara, ribadita nelle ultime ore anche da Matteo Renzi: sulle ulteriori misure da adottare il partito sosterrà lealmente la posizione del governo, purchè si decida tempestivamente e si diano ai cittadini regole chiare.

Giorgiolaporta : #Conte a casa e #Governo istituzionale guidato dalla Presidente del #Senato Maria Elisabetta #Casellati per accompa… - matteosalvinimi : #Salvini: Ritengo squallido che mentre tutta Italia ha seri problemi, in questo momento le riunioni del governo son… - ItaliaViva : Italia viva non sta lavorando per una crisi di governo, ma vogliamo che cambino radicalmente molte cose a partire d… - mgcalfi : RT @MarcoSanavia1: Mi chiedo se sia normale che tante persone soffrono la fame ed il governo pubblicizza l’Italia come Eldorado dei clandes… - AssuntaAccetto1 : RT @jimmomo: Il Cts invoca più restrizioni e controlli ma NON indica quali misure. Ti credo, secondo i criteri da LORO suggeriti e recepiti… -