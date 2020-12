Governo: Faraone, 'se ci saranno le condizioni felici di andare avanti' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic (Adnkronos) - "È una verifica di merito quella in atto nel Governo: se alla luce del confronto di domani troveremo soluzioni alle questioni poste, saremo felicissimi di andare avanti". Lo ha detto Davide Faraone a 'Agorà'. "Italia Viva è contraria a una crisi di Governo. Ma ci vuole un momento di chiarezza con Conte, in caso contrario assurdo andare avanti. Detto ciò: ieri abbiamo approvato un decreto Ristori importantissimo e nei prossimi giorni ci sarà la legge di bilancio. Sappiamo bene quali sono le priorità de Paese”, ha aggiunto il presidente dei senatori di Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic (Adnkronos) - "È una verifica di merito quella in atto nel: se alla luce del confronto di domani troveremo soluzioni alle questioni poste, saremossimi di". Lo ha detto Davidea 'Agorà'. "Italia Viva è contraria a una crisi di. Ma ci vuole un momento di chiarezza con Conte, in caso contrario assurdo. Detto ciò: ieri abbiamo approvato un decreto Ristori importantissimo e nei prossimi giorni ci sarà la legge di bilancio. Sappiamo bene quali sono le priorità de Paese”, ha aggiunto il presidente dei senatori di Italia.

Abbiamo detto ai ristoratori che potevano essere aperti a Natale e Capodanno: ora non gli possiamo dire che staranno chiusi". Lo ha detto Davide Faraone a Agorà. "Abbiamo chiesto la convocazione del ...

