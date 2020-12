Governo: D'Incà, 'per M5s tutto chiaro, avanti con Conte per far correre il Paese' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 16 dicembre 2020) su Notizie.it.

TV7Benevento : Governo: D'Incà, 'per M5s tutto chiaro, avanti con Conte per far correre il Paese'... - sbarbatel02 : @ZumZumPapa @EleLe08 @graaf63 #Arcuri lo vedo arido, finge di provare emozioni quando parla mentre invece pensa sol… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Il governo pone la fiducia al #Senato sul proprio #maxiemendamento al #decretoRistori da cui sono state espunte le norme dic… - rtl1025 : ?? Il governo pone la fiducia al #Senato sul proprio #maxiemendamento al #decretoRistori da cui sono state espunte l… - sulsitodisimone : RT @FabioAlbano2: Poi dicono di non inca... Uno sta attento, evita qualsiasi assembramento e poi... Certo che le idee chiare non fanno part… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Incà per Allarme assembramenti, il Cts spinge per un lockdown durante le feste di Natale. L’ipotesi all’esame del governo Il Sole 24 ORE