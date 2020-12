Governo, D’Incà “Avanti con Conte, a Renzi dico di correre insieme” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Qualsiasi tipo di polemica deve essere messa da parte: troviamoci, parliamo, vanno benissimo i confronti a cui abbiamo detto subito di sì. Chiaritevi, perchè per il M5S è tutto chiaro: si continua con Conte. Chiaritevi e si riparta con slancio, perchè il 2021 è l’anno di rilancio del nostro Paese”. Così a Start, su Sky TG24 il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. “Matteo Renzi pone delle problematiche che vanno ascoltate. Se devo chiedere delle cose a Renzi direi che in questo momento non c’è bisogno di fare polemica ma di correre insieme”, ha aggiunto. “Vedo spesso nelle immagini che va a correre, è una persona che fa chilometri, è veloce, ci può aiutare a correre ancora di più e fare chilometri ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Qualsiasi tipo di polemica deve essere messa da parte: troviamoci, parliamo, vanno benissimo i confronti a cui abbiamo detto subito di sì. Chiaritevi, perchè per il M5S è tutto chiaro: si continua con. Chiaritevi e si riparta con slancio, perchè il 2021 è l’anno di rilancio del nostro Paese”. Così a Start, su Sky TG24 il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico. “Matteopone delle problematiche che vanno ascoltate. Se devo chiedere delle cose adirei che in questo momento non c’è bisogno di fare polemica ma di”, ha aggiunto. “Vedo spesso nelle immagini che va a, è una persona che fa chilometri, è veloce, ci può aiutare aancora di più e fare chilometri ...

