Governo: Conte, 'establishment contro? Noi facciamo interesse Paese' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Non ho mai pensato che il mio compito fosse facile. Se qualcuno al mio posto pensasse di governare guardando ai sondaggi sarebbe fuori di testa. Per quanto riguarda il livello di consenso dobbiamo distinguere. Oggi abbiamo una popolazione più sofferente, quindi più insofferente, ci mancherebbe. Sull'establishment... noi pensiamo a governare facendo l'interesse dei Paese, non ci siamo legati a lobby o gruppi di potere". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso della registrazione di "Accordi&Disaccordi", in onda sul Nove. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Non ho mai pensato che il mio compito fosse facile. Se qualcuno al mio posto pensasse di governare guardando ai sondaggi sarebbe fuori di testa. Per quanto riguarda il livello di consenso dobbiamo distinguere. Oggi abbiamo una popolazione più sofferente, quindi più insofferente, ci mancherebbe. Sull'... noi pensiamo a governare facendo l'dei, non ci siamo legati a lobby o gruppi di potere". Lo dice il premier Giuseppenel corso della registrazione di "Accordi&Disaccordi", in onda sul Nove.

