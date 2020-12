Governo: Conte, 'Draghi? Lo chiamerò presto, incuriosito da sue parole a G30' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 16 dicembre 2020) su Notizie.it.

Giorgiolaporta : #Conte a casa e #Governo istituzionale guidato dalla Presidente del #Senato Maria Elisabetta #Casellati per accompa… - ricpuglisi : Mi state dicendo che se cade il governo Conte cade anche il Comitato Tecnico Scientifico? Non male! - ricpuglisi : Meraviglioso cambiamento di @Corriere, @repubblica e @LaStampa che ritornano iper-pessimiste su assembramenti, zona… - GilardiNad : RT @grotondi: Il governo Draghi avrebbe la stessa maggioranza del governo Conte.Basta questo per escludere che l’ex governatore si imbarchi… - simonavitelli60 : RT @jacopo_iacoboni: La crisi di governo ruota attorno a due gravi elementi di merito sollevati da Renzi: 1. La pretesa di Conte di gestir… -