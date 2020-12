Governatori di centrodestra spaccati | Toti e Acquaroli contro la zona rossa

Leggi su dire

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA – “Francamente non riesco a capire perche’ questo Paese non riesca a tenere le stesse regole per almeno una settimana. Il 3 dicembre abbiamo deciso di dividere l’Italia in zone di rischio diverse, a seconda della pericolosita’ del Covid: gialla, arancione e rossa. Ora, all’improvviso, prima delle feste cambio! Abbiamo scherzato, tutta zona rossa”. Cosi’ il presidente della Liguria, Giovanni Toti, apre una frattura tra i governatori del centrodestra dopo che, questa mattina, il governatore del Veneto Luca Zaia ha chiesto al governo di prevedere una zona rossa nazionale per tutte le festività natalizie.