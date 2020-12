Gol Chiesa Juventus Atalanta 1-0: eurogol del figlio d’arte -VIDEO- (Di mercoledì 16 dicembre 2020) GOL – Al primo posto in Champions, con il Porto agli ottavi, e reduce dal successo contro il Genoa, la Juventus di Pirlo affronta in uno dei due big match dell’infrasettimanale l’Atalanta , anch’essa vittoriosa nell’ultimo turno (contro la Fiorentina) e agli ottavi europei, dove sfiderà il Real Madrid. Pirlo ripropone Morata in attacco con Cristiano Ronaldo, mentre Arthur e Bentancur saranno gli interni di centrocampo. McKennie e Chiesa esterni nel 4-4-2 della Juventus, con Szczesny tra i pali. Cuadrado, De Ligt, Bonucci ed Danilo a comporre la retroguardia, panchina per Kulusevski e Dybala. Convocato Chiellini. Juventus Atalanta formazioni Ecco le due squadre titolari. Leggi anche: Juventus Atalanta streaming: dove vedere il match, no ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) GOL – Al primo posto in Champions, con il Porto agli ottavi, e reduce dal successo contro il Genoa, ladi Pirlo affronta in uno dei due big match dell’infrasettimanale l’, anch’essa vittoriosa nell’ultimo turno (contro la Fiorentina) e agli ottavi europei, dove sfiderà il Real Madrid. Pirlo ripropone Morata in attacco con Cristiano Ronaldo, mentre Arthur e Bentancur saranno gli interni di centrocampo. McKennie eesterni nel 4-4-2 della, con Szczesny tra i pali. Cuadrado, De Ligt, Bonucci ed Danilo a comporre la retroguardia, panchina per Kulusevski e Dybala. Convocato Chiellini.formazioni Ecco le due squadre titolari. Leggi anche:streaming: dove vedere il match, no ...

OptaPaolo : 1997 - Solo due giocatori nati dopo l'1/1/1997 hanno partecipato ad almeno 6 gol in questo campionato: Federico… - tragicom24 : Gol da fuoriclasse di Chiesa ma nessuno ne parla, l’avesse fatto Dybala c’erano già i Dybalaers a chiedere il rinnovo a 50 milioni. - ALIBI_RISTO_PUB : RT @PinoMeazza: È bastato un gran gol di Chiesa per passare da ' Sopravvalutato mai all Inter , si tuffa sempre' a ' Che fenomeno Chiesa'… - emmerrekappa : Chiesa ha fatto lo stesso gol fatto da Bernardeschi con l’Atletico #JuveAtalanta - enzo_acca : RT @junews24com: Gol Chiesa: destro potente e imprendibile per Gollini - VIDEO - -

Ultime Notizie dalla rete : Gol Chiesa Gol Chiesa: destro potente e imprendibile per Gollini – VIDEO Juventus News 24 Juventus-Atalanta: Chiesa gol da urlo, bianconeri in vantaggio (VIDEO)

Pirlo conferma McKennie a centrocampo e lascia Dybala in panchina. Gasperini esclude ancora una volta Gomez e Ilicic, Toloi va in tribuna. Tutto pronto per l’anticipo delle 18.30 ...

