Gli oculisti | “La telemedicina è un’opportunità per cura e prevenzione”

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) AREZZO – La telemedicina è un’opportunità in epoca di emergenza Covid, per la prevenzione e la cura in oftalmologia. Ne è certo Danilo Renato Mazzacane, consigliere dell’Associazione italiana dei medici oculisti (AIMO) e segretario di Gruppo oculisti ambulatoriali liberi (GOAL), che oggi ha moderato, insieme ad Andrea Romani, direttore della UOC Oculistica dell’ospedale San Donato di Arezzo, il corso ECM dal titolo ‘La telemedicina in oftalmologia in era Covid-19: una utile risorsa per una efficace sinergia ospedale – territorio’, nell’ambito del XV Forum Risk Management, la piu’ grande kermesse dedicata alla sanita’ e alla salute, in programma ad Arezzo fino a venerdì prossimo.” La telemedicina ha subito una brusca accelerazione con il Covid- ha detto Mazzacane- e nelle sue varie modalità’ ha già permesso sia di far meglio nella comunicazione tra medici sia di offrire ai pazienti in difficoltà una migliore assistenza”.