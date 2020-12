“Gli italiani assembrati? Come bambini con la marmellata”. L’inaccettabile commento della Zampa (Video) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic – Per la sottosegretaria alla Salute Zampa (Pd) gli italiani che si sono permessi di uscire di casa a fare acquisti dopo il «via libera» del governo, creando così gli inevitabili assembramenti si sono comportati Come «bambini con la marmellata», per cui «la mamma» si vede costretta a «nascondere i barattoli». italiani criminalizzati Con questa ennesima, incredibile sparata è intervenuta l’altro ieri a Tagadà, il programma su La7 condotto da Tiziana Panella. La puntata verteva sui tanto criminalizzati assembramenti dello scorso fine settimana. Il ministero della Salute nei giorni scorsi aveva dato l’ok per il «cambio di colore» in tutte le Regioni d’Italia, un ok che comportava l’allentamento delle restrizioni e l’apertura delle vie dello shopping ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic – Per la sottosegretaria alla Salute(Pd) gliche si sono permessi di uscire di casa a fare acquisti dopo il «via libera» del governo, creando così gli inevitabili assembramenti si sono comportaticon la», per cui «la mamma» si vede costretta a «nascondere i barattoli».criminalizzati Con questa ennesima, incredibile sparata è intervenuta l’altro ieri a Tagadà, il programma su La7 condotto da Tiziana Panella. La puntata verteva sui tanto criminalizzati assembramenti dello scorso fine settimana. Il ministeroSalute nei giorni scorsi aveva dato l’ok per il «cambio di colore» in tutte le Regioni d’Italia, un ok che comportava l’allentamento delle restrizioni e l’apertura delle vie dello shopping ...

