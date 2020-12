Gli hacker nel 2021 avranno nuovi obiettivi

Leggi su panorama

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) I numeri si possono leggere in molti modi: l'emergenza pandemica offre un contesto diverso e quindi apre le porte a nuove possibili interpretazioni. I dati a cui mi riferisco sono alcuni tra quelli presenti nell'Acronis Cyberthreats Report 2020. Partiamo dal primo che riguarda Microsoft. La casa di Redmond ha rilasciato aggiornamenti per correggere circa mille vulnerabilità negli ultimi nove mesi e le sue applicazioni Office sono state oggetto di quasi il 75 per cento dei tentativi di attacco. A questo punto l'equazione appare banale: più vulnerabilità, tentativi di aggressione. Tuttavia potrebbe esserci un'altra possibile interpretazione. Da mesi ormai è in atto un trend che vede come obiettivo privilegiato dei criminali informatici gli utenti in quanto impiegati in aziende piuttosto che come privati cittadini. Anche in questo caso la cronaca (casi Luxottica, Enel e Campari) e i ...