Gli audio Whatsapp e la gogna pubblica della preside che ha licenziato la maestra di Torino (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il processo per la maestra di Torino va avanti e, mano a mano, dalle aule arrivano sempre nuovi dettagli. Gli ultimi riguardano gli audio del gruppo Whatsapp dell’asilo in questione. Le parole della preside, ascoltate da tutti, sono la prova schiacciante dell’accanimento contro la maestra e delle conseguenze del revenge porn su chi lo subisce: «Prendo ogni pretesto per mandarla via. Cercate di farla sbagliare.Io non so più cosa fare. Ce l’ho a morte con lei e non voglio nemmeno vederla». LEGGI ANCHE >>> Gli insulti sessisti a Cathy La Torre dopo la denuncia sui gruppi di Revenge Porn su Telegram audio preside maestra Torino: l’importante era cacciarla Cacciarla non importa come: questo ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il processo per ladiva avanti e, mano a mano, dalle aule arrivano sempre nuovi dettagli. Gli ultimi riguardano glidel gruppodell’asilo in questione. Le parole, ascoltate da tutti, sono la prova schiacciante dell’accanimento contro lae delle conseguenze del revenge porn su chi lo subisce: «Prendo ogni pretesto per mandarla via. Cercate di farla sbagliare.Io non so più cosa fare. Ce l’ho a morte con lei e non voglio nemmeno vederla». LEGGI ANCHE >>> Gli insulti sessisti a Cathy La Torre dopo la denuncia sui gruppi di Revenge Porn su Telegram: l’importante era cacciarla Cacciarla non importa come: questo ...

PBurattini : Un giorno forse capirò cosa ho fatto di male per meritarmi gli audio alle sette di mattina. - diavolista : @Fili190381 Idem e francamente non mi interessano gli audio. - marcobava : TORINO, GLI AUDIO DELLA DIRIGENTE DELL'ASILO DELLA MAESTRA VITTIMA DI REVENGE PORN: CHI DI SPADA FERISCE DI SPADA P… - MM14XO : che bello ascoltare gli audio di persone che non sono napoletane - hvrricaxe : @brownwaves22 Soldi, pochi, semplicemente se gli mandavo audio dove lo insultavo E boo è tantissimo cringe Ma ci s… -