"Gli altri paesi peggio di noi. Noi abbiamo solo quella tara dei morti". Travaglio oltre il ridicolo: fin dove si spinge pur di difendere Conte (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Anche di fronte all'evidenza Marco Travaglio difende l'operato del governo. I numeri del coronavirus in Italia parlano chiaro, eppure per il direttore del Fatto Giuseppe Conte e compagni hanno fatto meglio di tanti altri. "La curva è stato addomesticata in tempi più rapidi - esordisce a DiMartedì su La7 -, e quindi adesso bisogna cercare di allungare la coperta coi pro e ci contro che ci sono. Si naviga a vista, come gli altri paesi europei che stanno peggio di noi perché hanno visto peggiorare i loro numeri". L'unico problema? "Noi abbiamo solo quella tara dei morti che dipende dalla caratteristiche della società italiana". Insomma, nello studio di Giovanni Floris ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Anche di fronte all'evidenza Marcodifende l'operato del governo. I numeri del coronavirus in Italia parlano chiaro, eppure per il direttore del Fatto Giuseppee compagni hanno fatto meglio di tanti. "La curva è stato addomesticata in tempi più rapidi - esordisce a DiMartedì su La7 -, e quindi adesso bisogna cercare di allungare la coperta coi pro e ci contro che ci sono. Si naviga a vista, come glieuropei che stannodi noi perché hanno vistorare i loro numeri". L'unico problema? "Noideiche dipende dalla caratteristiche della società italiana". Insomma, nello studio di Giovanni Floris ...

