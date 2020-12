Giuseppe non ce l’ha fatta: il covid lo ha strappato alla sua famiglia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un’altra morta incredibile, la storia di Giuseppe 41 anni, poliziotto ad Avellino che lascia mamma e due sorelle. Giuseppe Manfra (Facebook)Una morte che ha sconvolto tutti nel suo paese, a Candida, in provincia di Avellino. Giuseppe Manfra se ne è andato dopo che il covid19 si è impossessato del suo organismo, mostrandosi aggressivo fin dal primo momento. Un calvario iniziato a metà novembre, quando le sue condizioni iniziali sono subito apparse gravi, con quasi tutto il tessuto polmonare ormai compromesso. La terapia intensiva e poi la morte, tutto in troppo poco tempo. Sua madre e le sue sorelle piangono la scomparsa di quello che era un ragazzo davvero speciale. Lavorava ad Avellino, assegnato alla Polizia Stradale, dopo anni di servizio alla Questura di Napoli. ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un’altra morta incredibile, la storia di41 anni, poliziotto ad Avellino che lascia mamma e due sorelle.Manfra (Facebook)Una morte che ha sconvolto tutti nel suo paese, a Candida, in provincia di Avellino.Manfra se ne è andato dopo che il19 si è impossessato del suo organismo, mostrandosi aggressivo fin dal primo momento. Un calvario iniziato a metà novembre, quando le sue condizioni iniziali sono subito apparse gravi, con quasi tutto il tessuto polmonare ormai compromesso. La terapia intensiva e poi la morte, tutto in troppo poco tempo. Sua madre e le sue sorelle piangono la scomparsa di quello che era un ragazzo davvero speciale. Lavorava ad Avellino, assegnatoPolizia Stradale, dopo anni di servizioQuestura di Napoli. ...

fanpage : Nuova doccia fredda per il Premier Giuseppe Conte: la maggior parte degli italiani vorrebbe Mario Draghi nella gest… - SkyTG24 : Covid Milano, Sala: 'Politica non dia colpa assembramenti a gente' - borghi_claudio : Ora giuseppe brescia del M5S alla Camera. 'Noi non abbiamo mai cambiato idea' ?? - Ceravolc : Il ragno delle tombe, quello delle lampade e il ragno killer della lampada, ovvero #leggendemetropolitane non consi… - maristaurru : @giuseppe_masala che squallore,si stan ghettizzando da sole! Se i diritti, il cambiamento vengono tattati da simil… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe non l’ha Le linee guida di Confcooperative per una riforma del sistema sanitario Yahoo Notizie