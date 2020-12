Giulia De Lellis: like di Elisa Visari, nuova fiamma di Damante, sbaglio clamoroso (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La nuova fidanzata di Andrea Damante, Elisa Visari è entrata in contatto con Giulia De Lellis mettendole un like, gli utenti sul web se ne sono subito accorti, lei ha cercato di nascondere le prove, ecco cosa è successo Elisa Visari, nuova fiamma di Andrea Damante è di nuovo al centro dell’attenzione, questa volta a far L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lafidanzata di Andreaè entrata in contatto conDemettendole un, gli utenti sul web se ne sono subito accorti, lei ha cercato di nascondere le prove, ecco cosa è successodi Andreaè di nuovo al centro dell’attenzione, questa volta a far L'articolo proviene da Leggilo.org.

SilvyKin92 : @encelado2 @Sovra_Knight Giulia de Lellis. Sarà bella (non sono omosessuale quindi non mi pronuncio) ma la sua voce a me irrita ?? - limortaccitu_a : RT @CortesiLucia: Ilary Blasi che porta Donna Paola a fare la manicure ?? >>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>Giulia De Lellis che ci fa vedere delle ‘cos… - ladyinviolet__ : RT @CortesiLucia: Ilary Blasi che porta Donna Paola a fare la manicure ?? >>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>Giulia De Lellis che ci fa vedere delle ‘cos… - camiastarita : già ci vedo rosa tipo giulia de lellis comunque scusate #Amici20 - norrisandirwin : BIMBE DI GIULIA DE LELLIS VOTATE TOMMY PLS?? #gfvip -