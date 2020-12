Giovanni D’Urso, il magistrato eroe rapito dalle Br, dimenticato dallo Stato. La denuncia di Ardita (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Le Brigate Rosse lo rapirono esattamente 40 anni fa, il 12 dicembre 1980, ritenendolo un simbolo dello Stato e lo Stato lo ha dimenticato: per il magistrato Giovanni D’Urso, direttore dell’ufficio detenuti Ministero della Giustizia, sequestrato dalle Br, poi rilasciato e che morì, anni dopo, prematuramente per malattia, lo Stato non ha trovato una scuola, una strada, un’aula di Giustizia da intitolargli. Nulla di nulla. Cancellato dalla memoria. “Oggi niente lo ricorda, né una via, neppure una sperduta sala di uno spaccio per agenti porta il suo nome. La vita di Giovanni, il suo abbandono in prigionia, la sua dimenticanza, rappresentano una mancanza imperdonabile per le Istituzioni”, si addolora il togato Sebastiano ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Le Brigate Rosse lo rapirono esattamente 40 anni fa, il 12 dicembre 1980, ritenendolo un simbolo delloe lolo ha: per il, direttore dell’ufficio detenuti Ministero della Giustizia, sequestratoBr, poi rilasciato e che morì, anni dopo, prematuramente per malattia, lonon ha trovato una scuola, una strada, un’aula di Giustizia da intitolargli. Nulla di nulla. Cancellato dalla memoria. “Oggi niente lo ricorda, né una via, neppure una sperduta sala di uno spaccio per agenti porta il suo nome. La vita di, il suo abbandono in prigionia, la sua dimenticanza, rappresentano una mancanza imperdonabile per le Istituzioni”, si addolora il togato Sebastiano ...

