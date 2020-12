Giovani e politica | intervista a Giordano Bozzanca di InOltre

Leggi su formiche

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ie l’impegno civico. Un rapporto complicato. Una retorica molto diffusa ci dice che di generazione in generazione ihanno iniziato a perdere interesse per le questioni politiche e sociali. Si sono “atomizzati” compressi in centinaia di impegni, tra mondi virtuali, scuola, università. Il sostegno massiccio poi al M5S nel 2018 ha fatto dire a molti che ivanno dietro ai populismi, a chi grida di più. Perché non si informano… Isono però un mondo complesso e articolato. Sono una categoria spesso svantaggiata. In molte (troppe) narrazioni si parla di privilegiati che vivono coi soldi di mamma e papà. Ma ci sono migliaia diche vivono in condizioni decisamente meno rosee. Mancano risorse per le borse di studio, non ci sono grandi possibilità di formazione. In ogni ...