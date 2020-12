Giornata della solidarietà | incidenza dei nuovi poveri aumentata dal 31% al 45%

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Domenica 20 dicembre: l’Alleanza per la povertà propone reddito Isee Corrente. 200mila persone aiutate dal Banco Alimentare in Campania. I pedagogisti: “Attenzione alle ricadute sui bambini”. Il nuovo povero è un separato di mezz’età, un uomo che, anche se non ha necessariamente perso il lavoro, non riesce a far fronte, con un