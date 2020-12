Giorgia Meloni sull’omofobia è così confusa da colpirsi da sola (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Luglio 2020, Giorgia Meloni diceva «non possiamo dire che oggi, nella realtà italiana, gli omosessuali siano discriminati perché io vedo che abbiamo fatto passi da gigante da questo punto di vista». Nella giornata di oggi, appena cinque mesi dopo, Giorgia Meloni commenta una delle notizie del giorno che ha fatto particolarmente discutere sui social in maniera diametralmente opposta. La questione riguarda la storia – che risale al 2017 – di un padre che, a Torino, ha pagato un criminale per picchiare il figlio gay e chirurgo, nella fattispecie per spezzargli le mani che utilizza tutti i giorni per lavorare. Che schifo. Avrebbe scoperto l’omosessualità del figlio e reclutato un delinquente per spezzargli le dita e impedirgli di diventare chirurgo. Un abbraccio e solidarietà al ragazzo, con l’augurio di realizzare il suo ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Luglio 2020,diceva «non possiamo dire che oggi, nella realtà italiana, gli omosessuali siano discriminati perché io vedo che abbiamo fatto passi da gigante da questo punto di vista». Nella giornata di oggi, appena cinque mesi dopo,commenta una delle notizie del giorno che ha fatto particolarmente discutere sui social in maniera diametralmente opposta. La questione riguarda la storia – che risale al 2017 – di un padre che, a Torino, ha pagato un criminale per picchiare il figlio gay e chirurgo, nella fattispecie per spezzargli le mani che utilizza tutti i giorni per lavorare. Che schifo. Avrebbe scoperto l’omosessualità del figlio e reclutato un delinquente per spezzargli le dita e impedirgli di diventare chirurgo. Un abbraccio e solidarietà al ragazzo, con l’augurio di realizzare il suo ...

