Giorgetti è sempre il più lucido. Ma Draghi serve al Colle (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nel mentre la maggioranza fa la verifica di governo senza chiamarla verifica di governo, all’opposizione si prova a fare qualche ragionamento. Il compito spetta, come quasi sempre in verità, a Giancarlo Giorgetti, che si esercita sul tema insieme ad Antonio Polito per l’intervista oggi pubblicata dal Corriere della Sera. Vorrei dire subito che trovo molto interessante il suo punto di partenza: il centrodestra italiano deve trovare un suo assetto rinnovato e ben più solido per affrontare la possibile (o forse anche probabile) prova del governo che potrebbe arrivare dopo le prossime elezioni del 2023. Deve cioè la coalizione Lega-FdI-FI fare pace con il fatto che si governo dentro uno schema di rapporti internazionali e deve armonizzare le proprie intenzioni con l’evidenza del ruolo che giocheranno le istituzioni finanziarie internazionali (a cominciare ... Leggi su formiche (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nel mentre la maggioranza fa la verifica di governo senza chiamarla verifica di governo, all’opposizione si prova a fare qualche ragionamento. Il compito spetta, come quasiin verità, a Giancarlo, che si esercita sul tema insieme ad Antonio Polito per l’intervista oggi pubblicata dal Corriere della Sera. Vorrei dire subito che trovo molto interessante il suo punto di partenza: il centrodestra italiano deve trovare un suo assetto rinnovato e ben più solido per affrontare la possibile (o forse anche probabile) prova del governo che potrebbe arrivare dopo le prossime elezioni del 2023. Deve cioè la coalizione Lega-FdI-FI fare pace con il fatto che si governo dentro uno schema di rapporti internazionali e deve armonizzare le proprie intenzioni con l’evidenza del ruolo che giocheranno le istituzioni finanziarie internazionali (a cominciare ...

Lega, Giorgetti:'Conte sta per cadere. Ma niente cdx al governo, non è pronto'

