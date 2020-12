Giampaolo | “Conosciamo il valore della Roma ma non voglio alibi o chiacchiere”

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il tecnico del Torino Marcoha presentato la sfida di domani contro laai microfoni di Torino Channel: “E’ importante aspettarsi dalla squadra compattezza, attaccamento e orgoglio. E non. Illo, ma nelle partite ci sono altre cose da prendere in considerazione”.Come ha reagito lo spogliatoio?“Non si tratta di chi sta con chi. Il Toro è al di sopra degli interessi di ognuno di noi: bisogna stare con il Toro. Servirebbe un vademecum, dove al primo posto c’è scritto che il Toro è al di sopra di ognuno di noi, allenatore compreso. E quindi dobbiamo dare una risposta di compattezza e unione. Tutto il resto sonodove ognuno può trovare ...

infoitsport : Conferenza stampa, Giampaolo: 'Conosciamo il valore della Roma, ha fantasia e idee precise. Mi aspetto compattezza… - teladoiotokyo : Giampaolo in conferenza stampa: Conosciamo il valore della Roma ma non voglio alibi. Voglio vedere determinazione e… - forzaroma : #Giampaolo: “Conosciamo il valore della Roma, ha idee precise ed enormi mezzi tecnici' #ASRoma #RomaTorino - LAROMA24 : Conferenza stampa, Giampaolo: 'Conosciamo il valore della Roma, mi aspetto compattezza e orgoglio' (VIDEO) #AsRoma - OdeonZ__ : Gotti: 'Con Giampaolo ci conosciamo da anni. E su Deulofeu con Pussetto...' -

Ultime Notizie dalla rete : Giampaolo Conosciamo

Marco Giampaolo, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro la Roma: le sue dichiarazioni Marco Giampaolo, allenatore del Torino, ha parlato in con ...È quello che ha chiesto Marco Giampaolo, allenatore del Torino ... E non mi aspetto alibi e chiacchiere. Il valore della Roma lo conosciamo, ma nelle partite ci sono altre cose da prendere in ...