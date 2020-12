Giampaolo: «Basta chiacchiere, siamo il Torino. Roma non codificata» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Marco Giampaolo, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro la Roma: le sue dichiarazioni Marco Giampaolo, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro la Roma. Le dichiarazioni riprese da tuttomercatoweb.com. ASPETTATIVE – «È importante aspettarsi dalla squadra compattezza, attaccamento, orgoglio. E non mi aspetto alibi e chiacchiere. Il valore della Roma lo conosciamo, ma nelle partite ci sono altre cose da prendere in considerazione». SPOGLIATOIO – «Non si tratta di chi sta con chi. Il Toro è al di sopra degli interessi di ognuno di noi: bisogna stare con il Toro. Servirebbe un vademecum, dove al primo posto c’è scritto che il Toro è al ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Marco, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro la: le sue dichiarazioni Marco, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro la. Le dichiarazioni riprese da tuttomercatoweb.com. ASPETTATIVE – «È importante aspettarsi dalla squadra compattezza, attaccamento, orgoglio. E non mi aspetto alibi e. Il valore dellalo conosciamo, ma nelle partite ci sono altre cose da prendere in considerazione». SPOGLIATOIO – «Non si tratta di chi sta con chi. Il Toro è al di sopra degli interessi di ognuno di noi: bisogna stare con il Toro. Servirebbe un vademecum, dove al primo posto c’è scritto che il Toro è al ...

Però deve trovare il modo di ridurre il gap se vuole provare a rialzarsi. «Basta alibi e chiacchiere - così Giampaolo esorta i suoi -, diamo una risposta di orgoglio, di compattezza, di carattere: da ...

