GFVip, Sonia Lorenzini a rischio squalifica: ecco cosa è successo-VIDEO (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Per la nuova arrivata al GFVip, Sonia Lorenzini potrebbe arrivare la squalifica: sembrerebbe che la gieffina abbia violato il regolamento E’ entrata da meno di una settimana nella casa più famosa d’Italia, ma Sonia Lorenzini sa benissimo come far parlare di se. Senza rendersene conto, la concorrente ha violato il regolamento, facendo una domanda inopportuna L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Per la nuova arrivata alpotrebbe arrivare la: sembrerebbe che la gieffina abbia violato il regolamento E’ entrata da meno di una settimana nella casa più famosa d’Italia, masa benissimo come far parlare di se. Senza rendersene conto, la concorrente ha violato il regolamento, facendo una domanda inopportuna L'articolo Curiosauro.

trash_italiano : Tommaso e Sonia non si possono vedere per quello che è successo fuori dalla casa. Alfonso: “NO MA NON CI INTERESS… - GrandeFratello : Esistono tre tipi di persone: - Quelli d'accordo con Tommaso - Quelli d'accordo con Sonia - Quelli totalmente ugu… - GrandeFratello : Sonia comunica a Tommaso che non sarà immune... ?? Rosalinda, invece, ha molto da festeggiare! #GFVIP - Frances95734800 : RT @anachronique_: Sonia: «Andrea conosce il mio ex» Andrea: «Eh quando venivi a casa mi facevi dormire sul divano» Pier: «c'è una vecchia… - BITCHYFit : Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi, parla Alfonso Signorini: “La vera ragione per cui hanno litigato è un’altra e ben… -