GFVip, Elisabetta Gregoraci parla della sua situazione sentimentale e cita Maria De Filippi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di chiarezza per Elisabetta Gregoraci: la showgirl calabrese ha abbandonato il Grande Fratello Vip, rinunciando al prolungamento del contratto, ed è tornata da suo figlio Nathan Falco, avuto con l’ex marito Flavio Briatore. Intervistata dal magazine di Chi, Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare a molte confessioni. L’ESPERIENZA AL GFVip – La Gregoraci è L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di chiarezza per: la showgirl calabrese ha abbandonato il Grande Fratello Vip, rinunciando al prolungamento del contratto, ed è tornata da suo figlio Nathan Falco, avuto con l’ex marito Flavio Briatore. Intervistata dal magazine di Chi,si è lasciata andare a molte confessioni. L’ESPERIENZA AL– Laè L'articolo

GrandeFratello : La Porta Rossa si chiude alle spalle di Elisabetta... che effetto farà la sua essenza sui VIP rimasti in Casa?… - annullataa : 'Tommaso Zorzi è protetto dal Grande Fratello' Sempre il grande fratello: 'Cioè c'erano mille frasi frasi miglio… - SasatoreS : La scaletta che avremo -Pierpaolo ed Elisabetta -Oppini che ha deciso di fare un libro su Tommaso, amicone #Gfvip - conduceZorzi : RT @annullataa: Ma vi meravigliate ancora per le descrizioni dei post del grande fratello su Tommaso? Vi ricordate quando gli arriverò l'a… - abbracciamiora_ : RT @annullataa: Ma vi meravigliate ancora per le descrizioni dei post del grande fratello su Tommaso? Vi ricordate quando gli arriverò l'a… -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip Elisabetta Dopo il GF Vip Elisabetta Gregoraci con Flavio Briatore, l'intervista a Chi: "La prova più dura..." Il Tempo Elisabetta Gregoraci “Fidanzato? Andrò a Uomini e Donne…”/ “L’amore viene in modo naturale, se arriverà..”

Elisabetta Gregoraci ha lasciato ... Al settimanale Chi, la Gregoraci ha raccontato il motivo che l’ha spinta a partecipare al GF Vip: “L’ho fatto perché mi piace il rischio perché il lavoro, grazie ...

GFVip, Elisabetta Gregoraci parla della sua situazione sentimentale e cita Maria De Filippi

Intervistata dal magazine di Chi, Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare a molte confessioni. L’ESPERIENZA AL GFVIP – La Gregoraci è stata sicuramente una delle protagoniste di questo Grande ...

Elisabetta Gregoraci ha lasciato ... Al settimanale Chi, la Gregoraci ha raccontato il motivo che l’ha spinta a partecipare al GF Vip: “L’ho fatto perché mi piace il rischio perché il lavoro, grazie ...Intervistata dal magazine di Chi, Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare a molte confessioni. L’ESPERIENZA AL GFVIP – La Gregoraci è stata sicuramente una delle protagoniste di questo Grande ...