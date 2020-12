GF Vip, Filippo Nardi furioso: “Ho raccolto i vostri peli pubici”. Scatta la rissa (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tre nuovi ingressi al Grande Fratello Vip 5 Chi segue la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che venerdì scorso nella casa più spiata d’Italia sono entrati tre nuovi concorrenti. Agli altri inquilini si sono aggiunti: Samantha De Grenet, Sonia Lorenzini e Filippo Nardi. E se la prima a pochi istanti dal suo ingresso ha avuto un battibecco con Giacomo Urtis, la seconda si è scagliata ferocemente con Tommaso Zorzi. Il conte inglese invece, nelle ultime ore ha avuto una forte discussione con Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco e Pierpaolo Pretelli. Il motivo? A quanto pare c’entrano dei peli trovati in bagno. Filippo Nardi e Samantha De Grenet puliscono casa Nelle ultime ore all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 la tensione è salita alle stelle. I nuovi inquilini del ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tre nuovi ingressi al Grande Fratello Vip 5 Chi segue la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che venerdì scorso nella casa più spiata d’Italia sono entrati tre nuovi concorrenti. Agli altri inquilini si sono aggiunti: Samantha De Grenet, Sonia Lorenzini e. E se la prima a pochi istanti dal suo ingresso ha avuto un battibecco con Giacomo Urtis, la seconda si è scagliata ferocemente con Tommaso Zorzi. Il conte inglese invece, nelle ultime ore ha avuto una forte discussione con Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco e Pierpaolo Pretelli. Il motivo? A quanto pare c’entrano deitrovati in bagno.e Samantha De Grenet puliscono casa Nelle ultime ore all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 la tensione è salita alle stelle. I nuovi inquilini del ...

clikservernet : Grande Fratello Vip 5, Filippo Nardi: il pubblico chiede la squalifica per le frasi sessiste - Noovyis : (Grande Fratello Vip 5, Filippo Nardi: il pubblico chiede la squalifica per le frasi sessiste) Playhitmusic - - AlicePenzavalli : È inaccettabile assistere a comportamenti triviali da branco. #FilippoNardi merita la squalifica immediata senza se… - AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: #FilippoNardi pronuncia una frase incresciosa e raccapricciante contro #MariaTeresaRuta davanti ai suoi compagni. Non è l… - Affaritaliani : Grande Fratello Vip 5, Filippo Nardi: bufera per le sue parole. Rischia la squalifica? -