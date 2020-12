GF Vip 5, Filippo Nardi su Maria Teresa: «La vedo come borderline, psicosi a momenti» – Video (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Filippo Nardi (Us Endemol Shine) Filippo non dà peso alle parole che dice. Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, in questi giorni, ha collezionato alcuni scivoloni, dettati probabilmente da una certa leggerezza e da un linguaggio talmente rude e sfacciato che puntualmente sfiora o sfocia nell’offesa. Il più evidente risale a ieri, quando oggetto di discussione di Nardi e di alcuni inquilini era la nomination di Tommaso a Stefania, che secondo la Ruta sarebbe stata ‘influenzata’ proprio da Filippo. “(Il concetto, ndDM) parte dalla sua mente (…) Ti posso dire… io non sono un medico, però la vedo come borderline, psicosi a momenti“ esclama il gieffino quasi sussurrando, senza probabilmente che i compagni ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 16 dicembre 2020)(Us Endemol Shine)non dà peso alle parole che dice. Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, in questi giorni, ha collezionato alcuni scivoloni, dettati probabilmente da una certa leggerezza e da un linguaggio talmente rude e sfacciato che puntualmente sfiora o sfocia nell’offesa. Il più evidente risale a ieri, quando oggetto di discussione die di alcuni inquilini era la nomination di Tommaso a Stefania, che secondo la Ruta sarebbe stata ‘influenzata’ proprio da. “(Il concetto, ndDM) parte dalla sua mente (…) Ti posso dire… io non sono un medico, però la“ esclama il gieffino quasi sussurrando, senza probabilmente che i compagni ...

