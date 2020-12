GF Vip 5 | Filippo Nardi squallido con la Ruta – Video

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 16 dicembre 2020), tra le ultime new entry al Grande Fratello Vip, è un fiume in piena di volgarità. Le sue affermazioni colpiscono le donne della Casa, in particolare Maria Teresa, con la quale non c’è stato feeling fin dal suo ingresso. Dopo aver affermato che la donna lo fa vomitare, che non ci finirebbe a letto nemmeno se fosse l’ultima rimasta sulla Terra e che – a suo dire – soffre del disturbo borderline di personalità (leggi qui), si è lasciato andare ad un “pensiero” ancor più spiacevole. Mentre ladorme a letto, tutti gli altri attorno a lei se la ridono. E fin qui, nulla di strano; ogni “passo” di Maria Teresa, d’altronde, ha sempre suscitato una certa allegria. L’intenzione è così quella di farle uno scherzo e la proposta di...