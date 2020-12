GF Vip 5, Filippo Nardi furioso per via di Maria Teresa Ruta: “Soffre di psicosi” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Filippo Nardi, ultimo entrato al GF Vip 5, nel bene o nel male riesce sempre a sorprendere i telespettatori. Questa volta ha offeso Maria Teresa Ruta con una frase pungente e indelicata uscita mentre parlava con Stefania Orlando e altri coinquilini della Casa. Le parole del deejay colpiscono in modo spietato mettendo in dubbio la salute psichica della bionda concorrente. Un fatto increscioso che in queste ore sta dividendo i follower. Molti internauti lo accusano di bullismo e chiedono provvedimenti seri nei suoi riguardi. Gf vip 5, Filippo Nardi fa una confidenza su Maria Teresa Ruta Intrattenutosi a conversare con Stefania Orlando sulle ultime nomination del Gf vip 5, in presenza degli altri coinquilini, Giulia ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 16 dicembre 2020), ultimo entrato al GF Vip 5, nel bene o nel male riesce sempre a sorprendere i telespettatori. Questa volta ha offesocon una frase pungente e indelicata uscita mentre parlava con Stefania Orlando e altri coinquilini della Casa. Le parole del deejay colpiscono in modo spietato mettendo in dubbio la salute psichica della bionda concorrente. Un fatto increscioso che in queste ore sta dividendo i follower. Molti internauti lo accusano di bullismo e chiedono provvedimenti seri nei suoi riguardi. Gf vip 5,fa una confidenza suIntrattenutosi a conversare con Stefania Orlando sulle ultime nomination del Gf vip 5, in presenza degli altri coinquilini, Giulia ...

