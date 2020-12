Germania, primo giorno di lockdown e record di morti: mai così tanti (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In Germania, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 952 decessi. record di morti nel primo giorno di lockdown. La Germania ha registrato 952 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, il numero più alto dall’inizio della pandemia da Coronavirus. A comunicarlo, il Robert Koch Institut che ha aggiornato anche sui nuovi contagi: 27.728 nelle L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 952 decessi.dineldi. Laha registrato 952 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, il numero più alto dall’inizio della pandemia da Coronavirus. A comunicarlo, il Robert Koch Institut che ha aggiornato anche sui nuovi contagi: 27.728 nelle L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

