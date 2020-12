Germania | nuovo record di morti | l’Rki comunica 952 decessi nelle ultime 24 ore

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il numero deiintorna vertiginosamente a salire e arriva a numeri mai visti durante la pandemia tedesca: il Robert Koch Institut hato 952 nuovi24 ore. Il precedenteera stato toccato venerdì scorso, quando ierano stati 598. Inoltre, sono stati registrati 27.728 nuovi casi, molti più di mercoledì scorso quando i contagi giornalieri erano 20.815. Il picco di positivi in un giorno è stato toccato sempre venerdì scorso, con 29.875. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Entra invece da oggi in un nuovo lockdown rigido la Germania, decisione presa dalla Merkel in collaborazione con i 16 lander, i governatori regionali, alla luce dei contagi in crescita. Ieri la ...Cosa succederà ora e quali sono i piani tedeschi per portare avanti il progetto nonostante la contrarietà Usa Nord Stream 2 ...