George Clooney, il dramma della malattia del figlio: "Da mesi chiuso in casa, ha paura" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) George Clooney ha vissuto dei momenti di paura nei mesi scorsi, a causa della malattia di suo figlio, che ha solamente 3 anni. Dalla storia d'amore con sua moglie Amal, il bravissimo attore hollywoodiano ha avuto infatti due gemelli, Alexander ed Ella. Oggi, Clooney è un uomo felice e continua intanto a lavorare incessantemente.

George Clooney ha vissuto dei momenti di paura nei mesi scorsi, a causa della malattia di suo figlio, che ha solamente 3 anni.

Nel corso di un'intervista con l'Irish Examiner, a George Clooney è stato chiesto di commentare il futuro della saga di Bond ora che il ruolo si appresta a diventare vacante. Per quanto riguarda ...

