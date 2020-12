Genoa-Milan, vota Top e Flop rossonero | Serie A News (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Genoa-Milan ULTIME News - Finita a 'Marassi' Genoa-Milan, gara della 12^ giornata di Serie A. È il momento delle vostre scelte: ecco il sondaggio Genoa-Milan, vota Top e Flop rossonero Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 16 dicembre 2020)ULTIME- Finita a 'Marassi', gara della 12^ giornata diA. È il momento delle vostre scelte: ecco il sondaggioTop ePianeta

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Verona 1-2 Sampdoria Spezia 2-2 Bologna Genoa 2-2 Milan Fiorentina 1-1 Sassuolo Parma 0-0 Cagli… - SkySport : GENOA-MILAN 2-2 Risultato finale ? ? #Destro (47') ? #Calabria (52') ? #Destro (60') ? #Kalulu (83') ? ?… - Gazzetta_it : Il #Milan non muore mai e resta primo. #Calabria e #Kalulu rispondono a #Destro - SPress24 : Serie A, altro pareggio per il Milan! Le pagelle di Genoa-Milan 2-2 - Eurosport_IT : Altro pareggio in rimonta per il Milan, imbattibilità ancora salva ???? #GenoaMilan | #SerieA -